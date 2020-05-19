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§ NG.kz
19 случаев COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38887
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.20 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коронавирусная инфекция выявлена у 11 мужчин и 8 женщин. Все они сотрудники РГУ «Учреждение УК – 161/3». Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в информационном оперативном штабе.

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§ yudjin
19 случае COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6602
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.05.20 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Данные лица являются близкими по контакту с ранее заболевшими пациентами. Все находились на казарменном положении, в город никто не выходил,

Интересно, находясь в тУрьме,в изоляции нашли таки близкий контакт с жителями города? Как?

[Исправлено: yudjin, 19.05.2020 - 09:40]
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§ Сергей_я
19 случаев COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2918
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.05.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Интересно, находясь в тУрьме,в изоляции нашли таки близкий контакт с жителями города? Как?

А там же помнишь, на первых этапах в Житипариже был какой-то полицай больной один, вот походу и полезло оттуда.
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§ KOS77
Re: 19 случаев COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 724
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 19.05.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В настоящее время больные госпитализированы в Житикаринскую городскую больницу. Получают лечение соответственно утвержденному протоколу.

Непонятно, для чего сразу всех госпитализируют, если в большинстве случаев болезнь протекает безсимптомно и выявляется случайно? Достаточно изолировать на время карантина или в Житикаре больница пустует?
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§ Сергей_я
19 случаев COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2918
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.05.20 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Достаточно изолировать на время карантина или в Житикаре больница пустует?

1. Врачи с этого имеют не плохие денежки
2. Как предлагаете изолировать? там же у себя на работе их закрыть? или дома под честное слово?
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§ Козлов я
Re: 19 случаев COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1281
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.05.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они же контактировали с заключенными? И что теперь в той среде творится? Намечается сокращение ПЛС вместо высшей меры?
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§ костанаец
Re: 19 случаев COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 19.05.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не Житикара а Раккун-Сити какой то
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§ Muad Dib
Re: 19 случаев COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 19.05.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все от всеобщего разгильдяйства. По факту достаточно 2 недель жесточайшего карантина, когда мухе нельзя выйти на улицу, чтобы остановить очаги распрастранения. Как соблюдали, так и лечимся.
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§ abaika95
Re: 19 случаев COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3942
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.05.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Достаточно изолировать на время карантина или в Житикаре больница пустует?/



Можно изолироваться одному как Губернатору Челябинска в своем просторном кабинете а 19 человек куда изолируешь?)
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§ Тот самый
Re: 19 случаев COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Muad Dib:
Все от всеобщего разгильдяйства


Даже на фото в статье под стеллой "Житикара" справа стоит бутылочка пива :lol: :lol: :lol:
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§ maxsaf
Re: 19 случаев COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6642
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Даже на фото в статье под стеллой "Житикара" справа стоит бутылочка пива

Больше похоже на коктейль Молотова)))
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§ Butch
19 случаев COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 919
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.05.20 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
Раккун-Сити какой то

Знаток?! Похвально ;-)
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