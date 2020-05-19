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§ NG.kz
Почти все блок-посты на трассах внутри Костанайской области ликвидировали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38887
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.20 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исключением стал Житикаринский район, где по-прежнему перекрыты две трассы, соединяющие районный центр с областью. Также посты оставят на границе Костанайской области. Из 26 постов, установленных а начале карантина, продолжают работать 15.
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§ electro
Re: Почти все блок-посты на трассах внутри Костанайской области...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 19.05.20 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
состояние здоровье автолюбителей Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38685

Какое-то странное и несуразное слово в данном контексте.
Собственно, как и всегда...
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§ Vit
Re: Почти все блок-посты на трассах внутри Костанайской области...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9431
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.05.20 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непонятно все это. Когда вводили ЧП, блок посты, карантин, ЧС заражённых в сутки было по стране 30 человек, по костанаю 3 человека. Сегодня снимают все ограничения хотя по стране сегодня 300 в сутки по области 25. Ну с медалями понятно, бог с ними, не кто и не сомневался что их готовить начали ещё в начали пандемии. Ну тут то почему? Могли бы власти это как то объяснить?
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§ electro
Почти все блок-посты на трассах внутри Костанайской области ликвидировали
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 19.05.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вить, объяснить можно, но правила форума не позволяют ;-)
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