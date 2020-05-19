Vit Re: Почти все блок-посты на трассах внутри Костанайской области... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9431

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:27 Непонятно все это. Когда вводили ЧП, блок посты, карантин, ЧС заражённых в сутки было по стране 30 человек, по костанаю 3 человека. Сегодня снимают все ограничения хотя по стране сегодня 300 в сутки по области 25. Ну с медалями понятно, бог с ними, не кто и не сомневался что их готовить начали ещё в начали пандемии. Ну тут то почему? Могли бы власти это как то объяснить?