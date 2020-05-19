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§ NG.kz
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38887
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство информации и общественного развития Казахстана представило на публичное обсуждение проект указа президента об учреждении медали за борьбу с коронавирусом.
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§ maxsaf
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6642
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
самые высокие награды полагаются!

Может даже премии ;-)
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§ maxsaf
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6642
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
За борьбу на "передовой"

Я бы сказал - труженики тыла))
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§ ACROS
Re: Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 657
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.05.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Вы,наверно,не в курсе, есть уже такой.


Эту медаль обычно одевают когда идут к начальству для получения нагоняя, что бы было не так БОЛЬНО,
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§ ACROS
Re: Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 657
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.05.20 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://представило на публичное обсуждение проект указа президента об учреждении медали за борьбу с коронавирусом,//

В начале борьбы с коронавирусом я писал что нужно в первую очередь награждать именно ВРАЧЕЙ борющихся на переднем крае с пандемией разными способами:
медали , ордена, денежные премии, тур.путёвки, автомобили, квартиры и так далее.
Но учреждать новую медаль, тратить на это деньги с оскудевшего гос.бюджета: блин, ОНИ там , что вообще НИ..Я ни чём не думают, обдолбанные гос.чиновники, они что до сих пор не наигрались: есть же ДЕЙСТВУЮЩИЕ гос.награды !!!
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§ Kairat stayer
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1876
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А диванных бойцам с коронавирусом будут давать медали? За поддержку ограничительных мер в соцсетях, ношение маски в квартире или создание темы по коронавирусу


Нее, если только значок учредить, типа "Отличник или ударник диванных войск", непременное условие кроме вышеуказанных заслуг, чтобы ещё у претендента было более 5000 комментариев по различным темам.

[Исправлено: Kairat stayer, 19.05.2020 - 21:04]
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§ Козлов я
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1281
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.05.20 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А диванных бойцам с коронавирусом будут давать медали?

А обрадую вас! В России такое есть.
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§ elektron
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5016
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.05.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю "Козлов я" назначить ответственным за вручение медалей ;-)

[Исправлено: elektron, 19.05.2020 - 16:50]
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§ elektron
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5016
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.05.20 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Минфин обязать, на вручение денежных премий и вознаграждений врачам и персоналу.

[Исправлено: elektron, 19.05.2020 - 16:53]
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§ alex_60
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8315
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марафонцам фотку Трампа пришлют
В рамке.
С благодарностью от американского народа.
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§ Тот самый
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Там забыли ещё одну нашивку "конец света от майя 21 декабря 2012 года" :lol:


Да, и астероид недавно пролетал
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§ Матвей Запупыркин
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 19.05.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну тут орден положен :-) с закруткой на спине :lol: :lol: :lol: но посмертно :-x
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