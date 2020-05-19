ACROS Re: Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 657

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:47 Цитата://представило на публичное обсуждение проект указа президента об учреждении медали за борьбу с коронавирусом,//



В начале борьбы с коронавирусом я писал что нужно в первую очередь награждать именно ВРАЧЕЙ борющихся на переднем крае с пандемией разными способами:

медали , ордена, денежные премии, тур.путёвки, автомобили, квартиры и так далее.

Но учреждать новую медаль, тратить на это деньги с оскудевшего гос.бюджета: блин, ОНИ там , что вообще НИ..Я ни чём не думают, обдолбанные гос.чиновники, они что до сих пор не наигрались: есть же ДЕЙСТВУЮЩИЕ гос.награды !!!