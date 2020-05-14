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§ NG.kz
Труба пониже да дым пожиже...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38885
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что получает клиент, когда рестораны в Костанае переходят на режим доставки. Освоить этот формат работы им пришлось по карантинной необходимости. Но клиенты, в принципе, этому могли даже порадоваться - появилась возможность дома получать не только пиццу, суши и шашлыки, но и блюда ресторанной кухни. Едешь такой с дачи, пыльный, с гудящей спиной, и заказываешь из автобуса мясо по-бургундски и креветочный крем-суп. Ты на порог дома, а тут и супчик с курьером подоспел. Лепота! Расскажем, как выходит на деле.
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§ юля елиссева
Re: Труба пониже да дым пожиже...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1559
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.05.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо тебе, о Летающий Макаронный Монстр! Ты услышал мои молитвы! Дора начала тестировать доставки!
Смело ставлю сегодня Доре пятерку и молю своего пастафарианского бога, чтобы обзоры были в каждом номере!
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§ abaika95
Re: Труба пониже да дым пожиже...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3942
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.05.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/чтобы обзоры были в каждом номере!/



Дора тогда разориться)хотя вы Юля можете проспонсировать из ваших халявных 42500 эту колонку новостей и тогда Дора будет вас радовать обзорами из ресторанов чаще)




Вопрос к Доре а Где фото блюд из Хатико?)
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§ юля елиссева
Труба пониже да дым пожиже...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1559
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.05.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
халявных 42500

Подлизайка, этих несчастных 42500 даже на аренду помещения где тружусь не хватило. Так что лучше ты, свою зарплату нурлыбота Доре пожертвуй. Кстати, ты все еще капитан? За ударный труд майора еще не дали?
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§ Козлов я
Труба пониже да дым пожиже...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1278
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.05.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вопрос к Доре а Где фото блюд из Хатико?)
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§ maxsaf
Re: Труба пониже да дым пожиже...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6641
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
молю своего пастафарианского бога, чтобы обзоры были в каждом номере!
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§ abaika95
Труба пониже да дым пожиже...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3942
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.05.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Доре пожертвуй. /



Не, я не настолько помешан на обзорах чтобы донатить)


Цитата-/Кстати, ты все еще капитан? За ударный труд майора еще не дали?/


Карантин же,все повышения по службе "заморозили" да и молод я по выслуге лет на майора,соплив ещё)
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§ maxsaf
Труба пониже да дым пожиже...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6641
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не понял, столовки открывают или только на вынос?
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§ arman_kst
Re: Труба пониже да дым пожиже...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорого. В Тандыре вкусно можно поесть за 1000 тенге
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§ Сабыр
Re: Труба пониже да дым пожиже...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В кофибум том-ям совсем испортился. Раньше был лучшем в городе,а сейчас пустая похлебка с двумя креветками.
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