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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:11 Что получает клиент, когда рестораны в Костанае переходят на режим доставки. Освоить этот формат работы им пришлось по карантинной необходимости. Но клиенты, в принципе, этому могли даже порадоваться - появилась возможность дома получать не только пиццу, суши и шашлыки, но и блюда ресторанной кухни. Едешь такой с дачи, пыльный, с гудящей спиной, и заказываешь из автобуса мясо по-бургундски и креветочный крем-суп. Ты на порог дома, а тут и супчик с курьером подоспел. Лепота! Расскажем, как выходит на деле.

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