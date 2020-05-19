ACROS Re: Не поддерживать "слабых" бизнесменов предложили в... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 657

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:35 Цитата://поддерживать только успешный малый,//



Хорошая идея и почти правильная, теперь по порядку: что такое вообще ( моё личное мнение) "успешный" бизнес -

1) у человека который "успешно" женился на дочери высокопоставленного чиновника;

2) у человека который "успешно" в своё время приватизировал государственное предприятия со всеми необходимыми основными и оборотными средствами;

3) у человека который "успешно" сотрудничает с властями на всех уровнях, начиная с сельского акима и до самого вверху и имеет доступ к распределению льготных государственных денег;



Цитата://Цитата://Надо прекращать поддерживать тех, кого уже никто не спасет, никто не поддержит. Эти суммы потом записываются на АПК.



Сауэр прекрасно знает КТО эти люди и КАКИЕ это предприятия, и КТО СТОИТ за ними и КУДА ушли деньги. Весь агробизнес об этом знает, просто НИКТО не может , да и НЕ ХОЧЕТ, говорить об этом вслух.