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§ NG.kz
Еще 6 заболевших коронавирусной инфекцией выявлены в житикаринской УК 161/3
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38885
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 инфицированных COVID-19 сотрудников УК 161/3 в Житикаре были выявлены благодаря усилению проведения скрининговых исследований. В том числе 19 заболевших - вчера, 18 мая, и еще 6 случаев - сегодня.
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§ arman_kst
Re: Еще 6 заболевших коронавирусной инфекцией выявлены в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житикара нужно что-то делать, усилить контроль. Половина цифр оттуда
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§ abaika95
Re: Еще 6 заболевших коронавирусной инфекцией выявлены в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3942
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.05.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так, выявили заболевших хорошо,заболеть они могли максимум две недели назад от контакта с инфицированным,две недели назад что было? 5-6 мая предверие праздника и выходные а если они с зоны не выезжали значит к ним кто-то приезжал? Вопрос кто? Родственники? Кто-то продукты привез? Значит по логике и в городе в ближайшие дни должны быть выявлены заболевшие? Вот и ослабили карантин называеться
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* 1012
Re: Еще 6 заболевших коронавирусной инфекцией выявлены в...
1012


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 19.05.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
переименовать житикару и черный беркут
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§ Тот самый
Еще 6 заболевших коронавирусной инфекцией выявлены в житикаринской УК 161/3
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:


Места лишения свободы - главные распространители болезней. В США отпускали многих по домам. В Иране освобождали политзаключенных из тюрем, потому что не могли контролировать. В Житикаре, возможно, не такой уж "строгий казарменный режим" как говорят и выходил кто-то из персонала в город или домой (к родственникам), либо заражены заключенные, а от них уже персонал.

[Исправлено: Тот самый, 19.05.2020 - 14:59]
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§ Народное мнение
Re: Еще 6 заболевших коронавирусной инфекцией выявлены в...
Народное мнение


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 23.10.18
Отправлено: 19.05.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лижбы Челлах от короновируса нескончался.
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§ Змея Подколодная
Еще 6 заболевших коронавирусной инфекцией выявлены в житикаринской УК 161/3
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1108
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.05.20 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
либо заражены заключенные, а от них уже персонал.

Очень интересно. А заключенные из Египта привезли?
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§ Обликоморале
Еще 6 заболевших коронавирусной инфекцией выявлены в житикаринской УК 161/3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7403
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.05.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народное мнение:
Лижбы

НарКотка вернулась?))
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