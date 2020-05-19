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§ NG.kz
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38885
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство информации и общественного развития Казахстана представило на публичное обсуждение проект указа президента об учреждении медали за борьбу с коронавирусом.
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§ Гога
Re: Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2526
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.05.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
акимы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей---- первые лауреаты .
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§ yudjin
Re: Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6602
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.05.20 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
потом пойдут в ход ордена, звания, ветераны войны с короновирусом, льготы, персональная пенсия, место в пантеоне...
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§ abaika95
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3942
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.05.20 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/акимы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей--//




Наврядле) санврачи областей,врачи-инфекционисты первыми будут)
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§ Гога
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2526
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.05.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Поживем-увидим :lol: :lol:
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§ Сергей_я
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2918
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.05.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
потом пойдут в ход ордена, звания, ветераны войны с короновирусом, льготы, персональная пенсия, место в пантеоне...

По бреду идем верной дорогой к Туркменистану. Потихоньку, но зато стабильно.
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§ abaika95
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3942
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.05.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/По бреду идем верной дорогой к Туркменистану. Потихоньку, но зато стабильно/


В чем бред? Что плохого в том что врачи и все задействованные в борьбе с вирусом получат медальку на пиджак?) Кто-то умрет,повесится от этого? Или несварение будет?)
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§ Тот самый
Re: Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ сайлау курманов
Re: Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3767
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.05.20 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень странно, а чем другие ордена, там за выслугу, мужества, отвага и много других не подойдут? А чего бы за лизоблюдство не наградить именным орденом?
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§ Змея Подколодная
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1108
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.05.20 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
потом пойдут в ход ордена, звания, ветераны войны с короновирусом, льготы, персональная пенсия, место в пантеоне..

Пацталом) А выжившим в борьбе дадут медали? Ведь все шли к победе: мытьем рук,ношением масок, дистанцией, сидим дома и т.д. #бизбиргемиз# или как? Лучше бы эти лямы,которые планируют потратить на выпуск орденов- отдали бы медперсоналу.
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§ Козлов я
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1278
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.05.20 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
А чего бы за лизоблюдство не наградить именным орденом?

Вы,наверно,не в курсе, есть уже такой.
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* Обликоморале
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7400
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.05.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я знаю кому в первую очередь надо вручать "иvɐɓǝw"...да такие, шоб на долгую память..вот они херои столичные...
https://t.me/nehabar/9932?single
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