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§ NG.kz
Не поддерживать "слабых" бизнесменов предложили в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38885
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.20 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель правления ассоциации мясо-молочного союза Иван Сауэр на заседании правительства высказался о поддержке "неуспешного" бизнеса. Он обратился к правительству с предложением поддерживать только успешный малый, средний и крупный бизнес.
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§ сайлау курманов
Re: Не поддерживать "слабых" бизнесменов предложили в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3767
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.05.20 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По логике слабый бизнес и сам сдохнет, а то что взяли казённые деньги, так за это будет спрос. Или я опять что-то путаю?
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