Цитата: abaika95:

Логика-мед колледж рядом)

Оставьте его под общежитие, это и было раньше общежитием, а корпус стройте где место позволяет.

А по хорошему комплекс новый спроектировать на перспективу.

Спортзал то не появится. Проблема колледжа не решена. Это всё полумеры.



Отсюда я вообще не понимаю упорство властей, они же решают однобоко и дальше будет висеть вопрос и со спортзалом и с аудиториями.



Хотя лично меня волнует мой шкурный вопрос, стеснение территории, нагрузка на коммуникации и главное перспектива веселого соседства.



Я бывал сам возле женских общежитий и днём и ночью, знаю атмосферу.