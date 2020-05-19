abaika95 Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3942

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:26 Цитата-/По бреду идем верной дорогой к Туркменистану. Потихоньку, но зато стабильно/





В чем бред? Что плохого в том что врачи и все задействованные в борьбе с вирусом получат медальку на пиджак?) Кто-то умрет,повесится от этого? Или несварение будет?)