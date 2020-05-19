Цитата: yudjin:

а ливневку, про которую много лет говорят, таки нет...

зато сайгак стоит зеркальный и все улицы в петуньях. А ну и шедевр архитектурной мысли, строящийся уже год, надземный пешеходный переход возле плазы из гуано и палок, сколько лямов стоит не помню.