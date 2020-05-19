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≡ "Идём строго по расписанию" - как костанайские лыжники возвращаются к тренировкам после карантина		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Идём строго по расписанию" - как костанайские лыжники возвращаются к тренировкам после карантина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38884
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лыжникам в какой-то мере повезло - они успели завершить зимний сезон до карантина. Старший тренер Школы высшего спортивного мастерства Владимир КОВАЛЁВ отмечает, что тренировки летом - сложнее. Весна – переходный период.
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§ denfostr
Re: "Идём строго по расписанию" - как костанайские...
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 19.05.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему без масок едут?))
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§ Георгий ГОВОРОВ
"Идём строго по расписанию" - как костанайские лыжники возвращаются к тренировкам после карантина
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 31
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 19.05.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно последнему постановлению главного санитарного врача, маски обязательно нужно носить только в общественных местах: магазинах, аптеках и т.д. Улица к таковым не относится. Если, конечно, на парковке перед бульваром молодёжи не скопится много людей, но это маловероятно)))
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