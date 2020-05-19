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Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 15:36 Цитата-/Я не пытаюсь научить архитекторов где им строить и что строить, это когда их "нормы" начинают наступать на мои права, попутно пытаюсь понять для себя почему и где логика/







Логика-мед колледж рядом) почему нормы нарушаются? Потомучто старая советская застройка центра была непреспособлена под такие потоки машин-людей и скорость жизни) дворы огромные а живёт там мало людей) вот отсюда и казус,либо удобства для одних либо нарушение норм для других) все постсоветские города этой болезнью страдают)