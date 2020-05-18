Цитата: alex_60:

А нас в квартире газ,круглый год, А у вас?

Алекс, ты хоть иногда, читай "Народные новости"

Вон в Павловск,Карасусского района, даже

питьевой воды - нет. Не привозят. Газ у него,

круглый год...