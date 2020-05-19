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§ NG.kz
Район Костанай-2 отрезало от города из-за дождей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38882
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.20 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дождь стал причиной затопления путепровода на пр. Назарбаева. Об этом в редакцию "НГ" сообщают читатели.
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§ yudjin
Re: Район Костанай-2 отрезало от города из-за дождей
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6601
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.05.20 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну правильно мозгов только не смену табличек и хватает... а ливневку, про которую много лет говорят, таки нет...
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§ директор пляжа
Re: Район Костанай-2 отрезало от города из-за дождей
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 19.05.20 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а ливневку, про которую много лет говорят, таки нет...

зато сайгак стоит зеркальный и все улицы в петуньях. А ну и шедевр архитектурной мысли, строящийся уже год, надземный пешеходный переход возле плазы из гуано и палок, сколько лямов стоит не помню.
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§ yudjin
Район Костанай-2 отрезало от города из-за дождей
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6601
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.05.20 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
надземный пешеходный переход возле плазы из гуано и палок, сколько лямов стоит не помню.

ужо за 150 мильёнов перевалил.

Правильно народная мудрость гласит: В Европах вода уходит под асфальт, а у нас асфальт под воду!

Токо не понятно на какие европы тогда наши чинуши равняются?

[Исправлено: yudjin, 19.05.2020 - 09:30]
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* Тимур Гафуров
Re: Район Костанай-2 отрезало от города из-за дождей
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 521
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 19.05.20 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментарий пресс-службы акима Костаная:
"С 03:15 минут работали 12 сотрудников ЧС, 5 асенизаторных машин, 3 мотопомпы. Всего около 23 единицы техники было задействовано по линиям ЖКХ и ЧС. Сейчас движение восстановлено".
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§ Тот самый
Район Костанай-2 отрезало от города из-за дождей
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 704
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Ааа, поэтому и переходы стали надземные строить там. Подземные никак - затопит.

Интересно, что под ЖД-мостом возле ул.Станционной во 2м Кустанае. На прошлой неделе ехали там почти без дождя и уже вброд, сейчас наверное по пояс воды стоит.

[Исправлено: Тот самый, 19.05.2020 - 09:58]
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§ arman_kst
Re: Район Костанай-2 отрезало от города из-за дождей
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат ливневую канализацию обещал, но не построил
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