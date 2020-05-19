abaika95 Re: Слышать граждан - снова о ситуации со строительством... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3939

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:01 Цитата-/Когда прекратиться точечная застройка в ущерб горожанам?/









В Челябинске были?) Живого места нет, лепят дома друг на друга,видел даже 9этажку по Цвилиннга впихнутую в угол между двумя пятиэтажками) вот до чего квартирный вопрос доводит)





А общежитию Мед колледжа где по вашему хорошее место? В центре куда не "впихни" будет неудобство, на Плазу долеко, на Кунай вообще ужас