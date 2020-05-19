/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38882
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подрядчик приступил к строительству общежития медицинского колледжа во дворе квартала Баймагамбетова, Гоголя и вбитые колышки указывают на отчуждение территории рядом стоящего жилого дома. В 2018 году Елбасы поставил перед правительством задачу по вводу новых студенческих общежитий на 75 тысяч мест до конца 2022 года. Правильное поручение, поддерживаю, сам знаю каково снимать квартиру студенту.
Читать новость

§ директор пляжа
Re: Слышать граждан - снова о ситуации со строительством...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 19.05.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да как обычно никого не спросят, поволнуются и по домам разойдутся. деньги освоены, по карманам распиханы, тендера проведены) тушите свет.
Это и ежу понятно что "новые" дома внутри микрорайонов, под окнами других, это мягко говоря НЕ правильно. Но с точки зрения экономии средств на подведение коммуникаций очень даже ничего.
Профайл

* abaika95
Re: Слышать граждан - снова о ситуации со строительством...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.05.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Когда прекратиться точечная застройка в ущерб горожанам?/




В Челябинске были?) Живого места нет, лепят дома друг на друга,видел даже 9этажку по Цвилиннга впихнутую в угол между двумя пятиэтажками) вот до чего квартирный вопрос доводит)


А общежитию Мед колледжа где по вашему хорошее место? В центре куда не "впихни" будет неудобство, на Плазу долеко, на Кунай вообще ужас
Профайл

§ arman_kst
Re: Слышать граждан - снова о ситуации со строительством...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть земля в Кунае. Там можно построить
Профайл

* abaika95
Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.05.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И в Рудном есть земля можно и там построить,какая уже разница час или полтора до места учебы добираться
Профайл

§ юля елиссева
Re: Слышать граждан - снова о ситуации со строительством...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1559
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.05.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
где по вашему хорошее место?

Да, вот, резиденцию снести, на её месте и построить общагу.
Профайл

* abaika95
Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.05.20 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Да, вот, резиденцию снести, на её месте и построить общагу/




В копилку глупостей засчитано)

Можно вообще все посносить в центре от КГУ до старых дореволюционных домов и настроить общаг и туда всех спецов по строительству заселить) а и да и любителей халявы
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 62
Пользователей: 3
Всего: 65

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 42 Queries | 60 Files Loaded: 535.55 Ko | Raw HTML: 58.72 Ko -
^ Наверх