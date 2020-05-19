abaika95 Re: Еще 6 заболевших коронавирусной инфекцией выявлены в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3939

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:31 Так, выявили заболевших хорошо,заболеть они могли максимум две недели назад от контакта с инфицированным,две недели назад что было? 5-6 мая предверие праздника и выходные а если они с зоны не выезжали значит к ним кто-то приезжал? Вопрос кто? Родственники? Кто-то продукты привез? Значит по логике и в городе в ближайшие дни должны быть выявлены заболевшие? Вот и ослабили карантин называеться