директор пляжа Re: Слышать граждан - снова о ситуации со строительством... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 426

Регистрация: 08.08.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:15 да как обычно никого не спросят, поволнуются и по домам разойдутся. деньги освоены, по карманам распиханы, тендера проведены) тушите свет.

Это и ежу понятно что "новые" дома внутри микрорайонов, под окнами других, это мягко говоря НЕ правильно. Но с точки зрения экономии средств на подведение коммуникаций очень даже ничего.