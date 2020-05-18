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≡ Общежитие медицинского колледжа будет построено вопреки здравому смыслу?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Общежитие медицинского колледжа будет построено вопреки здравому смыслу?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38881
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский медицинский колледж пожалуй один из самых заметных и востребованных в Костанайской области учебных заведений с богатой историей. При дефиците медицинских кадров, никто не станет отрицать его важность и необходимость расширения.
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§ peshexod
Общежитие медицинского колледжа будет построено вопреки здравому смыслу?
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3491
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 19.05.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
неужели вы искренене надеетесь что это поможет?

Может кто то помнит, это уже срабатывало, когда хотели застроить центральный парк.
Тогда я "просигналил" увидев строительный забор меж деревьев, организовал петицию, активную позицию проявила НГ и в итоге стройка не началась.
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§ peshexod
Общежитие медицинского колледжа будет построено вопреки здравому смыслу?
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3491
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 19.05.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
О, я Ахметову намедни уже второй раз за последний месяц пишу... Игнорит... нет ни ответов, ни вопросов. Для чего этот блог? Видимо только для удобных вопросов?

Печально, я по итогам сего действа отчёт напишу с фактами и хронологией.
Агитировать никого не собираюсь, но лично мне стыдиться нечего и бояться тем более.
И ник уже не для прикрытия, короче подниму забрало если надо 8-)
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§ peshexod
Общежитие медицинского колледжа будет построено вопреки здравому смыслу?
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3491
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 19.05.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Игнорит... нет ни ответов, ни вопросов

Есть регламенты со сроками, надо смотреть и сообщать о нарушении.
Только системность и методичность приведет к результату
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§ Горожанин_kst
Общежитие медицинского колледжа будет построено вопреки здравому смыслу?
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1556
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 19.05.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учебный комплекс нужно строить возле комплекса областной больницы. Опять же статусность поменяется. И больницы и колледжа. Практика студентам под боком. Врачи действующие, практикующие могут быть вовлечены в учебный процесс. Одни плюсы.
А места рядом-конь не валялся, кругом раскинулся частный сектор. Выкупайте, стройте современный город. А то трущобы Шанхая прямо, куда не кинь взгляд.

[Исправлено: Горожанин_kst, 19.05.2020 - 12:04]
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* сайлау курманов
Re: Общежитие медицинского колледжа будет построено вопреки...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3764
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.05.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто этот Ахметов, я тоже хочу написать ему, тоже проблем накопилось вагон и тележка
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§ yudjin
Общежитие медицинского колледжа будет построено вопреки здравому смыслу?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6601
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.05.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Есть регламенты со сроками, надо смотреть и сообщать о нарушении.

дык они скажут, мол, не было вопроса... чем докажешь? форму заполнил, отправил и всё! номер обращения никакой не присваивается, чтобы скан сделать.
А по срокам, по-моему 30 дней дают на раздумье.

Цитата:
сайлау курманов:
А кто этот Ахметов,

В Рудном же свой Ахметов есть.... Гаязовым зовут. Ему и пишите.
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* abaika95
Общежитие медицинского колледжа будет построено вопреки здравому смыслу?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3934
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.05.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/дык они скажут, мол, не было вопроса... чем докажешь?/



Ну напиши на бумаге обращение и отнеси в акимат,там то должны талон или номерок дать в чем проблема?)




Цитата-/кто этот Ахметов, я тоже хочу написать ему, тоже проблем накопилось вагон и тележка/


)))) Сайлау из Рудного решил жаловаться акиму Костаная) а потом мы ещё удивляемся что за бардак у нас происходит?)
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