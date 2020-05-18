Цитата: yudjin:

О, я Ахметову намедни уже второй раз за последний месяц пишу... Игнорит... нет ни ответов, ни вопросов. Для чего этот блог? Видимо только для удобных вопросов?

Печально, я по итогам сего действа отчёт напишу с фактами и хронологией.

Агитировать никого не собираюсь, но лично мне стыдиться нечего и бояться тем более.

И ник уже не для прикрытия, короче подниму забрало если надо