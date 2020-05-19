/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Район Костанай-2 отрезало от города из-за дождей		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Район Костанай-2 отрезало от города из-за дождей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38880
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.20 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дождь стал причиной затопления путепровода на пр. Назарбаева. Об этом в редакцию "НГ" сообщают читатели.
Читать новость

* yudjin
Re: Район Костанай-2 отрезало от города из-за дождей
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6597
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.05.20 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну правильно мозгов только не смену табличек и хватает... а ливневку, про которую много лет говорят, таки нет...
Профайл

* директор пляжа
Re: Район Костанай-2 отрезало от города из-за дождей
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 19.05.20 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а ливневку, про которую много лет говорят, таки нет...

зато сайгак стоит зеркальный и все улицы в петуньях. А ну и шедевр архитектурной мысли, строящийся уже год, надземный пешеходный переход возле плазы из гуано и палок, сколько лямов стоит не помню.
Профайл

* yudjin
Район Костанай-2 отрезало от города из-за дождей
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6597
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.05.20 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
надземный пешеходный переход возле плазы из гуано и палок, сколько лямов стоит не помню.

ужо за 150 мильёнов перевалил.

Правильно народная мудрость гласит: В Европах вода уходит под асфальт, а у нас асфальт под воду!

Токо не понятно на какие европы тогда наши чинуши равняются?

[Исправлено: yudjin, 19.05.2020 - 09:30]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 69
Пользователей: 3
Всего: 72

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 535.55 Ko | Raw HTML: 50.11 Ko -
^ Наверх