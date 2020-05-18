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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5013
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.05.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А у вас?

"Газ, телефон, горячая вода,
Радиоточка, пол - паркет,
Санузел раздельный, дом кирпичный,
Одна семья, две семьи, три семьи...
Много подсобных помещений,
Первый и последний - не предлагать," (с) 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5013
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.05.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятно иногда вечер провести с хорошим собеседником по короне ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6624
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Кому нужна эта редиска круглый год. Максимум весна-лето на окрошку.

Дык мы и окрошку круглый год едим )) ну вот нам на хочется, пофиг на стереотипы)) любим очень))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6624
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 03:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
У меня в программном коде прописано не обсуждать темы про вечную жизнь,убийство людей роботами,сценарий Терминатора и историю Филиппин)

Мы там с ОМ сценарий Матрицы обсуждали)) кстати, кто не в курсе - это фильм такой :lol:
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19216
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.20 - 04:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А нас в квартире газ,круглый год, А у вас?

Алекс, ты хоть иногда, читай "Народные новости"
Вон в Павловск,Карасусского района, даже
питьевой воды - нет. Не привозят. Газ у него,
круглый год... :lol: :-o
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


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Сообщений: 7396
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.05.20 - 06:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
abaika95: У меня в программном коде

Так абайка интеллектуальный бот? :-o
Вот до чего прогресс в Казахстане дошел :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7396
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.05.20 - 06:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, с праздником всех причастных...
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Страница 741 из 741«1...739740741
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