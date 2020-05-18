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§ NG.kz
Начались доклинические испытания казахстанской вакцины против коронавируса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38878
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инактивированную вакцину разработали сотрудники НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН. По данным ведомства, ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана.
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§ юля елиссева
Re: Начались доклинические испытания казахстанской вакцины...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1557
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 18.05.20 - 14:23
Комментарий удален модератором.
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§ директор пляжа
Re: Начались доклинические испытания казахстанской вакцины...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 424
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 18.05.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"казахстанские ученые" - красивая картинка на рабочем столе)
что-то подсказывает что это будет уже готовая полученная пресловутая вакцина от ВОЗ от которой у всех такая паника..
особое внимание привлекает - должность Ученых сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета НАУКИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ..
страшно очень страшно..
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§ abaika95
Re: Начались доклинические испытания казахстанской вакцины...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3932
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.05.20 - 14:57
Комментарий удален модератором.
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§ electro
Re: Начались доклинические испытания казахстанской вакцины...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 18.05.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по красноте, люди в том же русле, что и я...
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§ nmv85
Re: Начались доклинические испытания казахстанской вакцины...
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 18.05.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Е-маёёёёёёёёёёёёёёё "казахстанская" NO COMMENT!!!!
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§ Козлов я
Начались доклинические испытания казахстанской вакцины против коронавируса
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1272
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.05.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ maxsaf
Re: Начались доклинические испытания казахстанской вакцины...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6624
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я - верю. И только попробуйте кто-нибудь оскорбить мои чувства ;-) :lol:
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§ Горожанин_kst
Начались доклинические испытания казахстанской вакцины против коронавируса
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1555
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.05.20 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Кумыс уже давно изобретён
8-)
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§ elektron
Re: Начались доклинические испытания казахстанской вакцины...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5013
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.05.20 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
\\что институтом уже были разработаны и внедрены в производство 67 видов вакцин против опасных и особо опасных заболеваний\\
А полный список (вакцин и особо опасных заболеваний), чтоб без голословности озвучить можно?
В том числе и //15 тест-систем и более 30 биопрепаратов//
И почему птичий и свиной грипп называют каким то высокопатогенным???
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§ Обликоморале
Re: Начались доклинические испытания казахстанской вакцины...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7396
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.05.20 - 06:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и разместила ее на своем официальном сайте в перечне вакцинных кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38668

Странно да, ВОЗ зарегистрировала разработку пусть и в качестве кандидата вакцины. Но специалисты форума НГ по covid-19 разбили в пух и прах своими доводами маленькую победу казахстанских учёных. :lol:
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