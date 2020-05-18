elektron Re: Начались доклинические испытания казахстанской вакцины... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5013

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:29 \\что институтом уже были разработаны и внедрены в производство 67 видов вакцин против опасных и особо опасных заболеваний\\

А полный список (вакцин и особо опасных заболеваний), чтоб без голословности озвучить можно?

В том числе и //15 тест-систем и более 30 биопрепаратов//

И почему птичий и свиной грипп называют каким то высокопатогенным???