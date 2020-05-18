Цитата: Kairat stayer:

Сами то поняли, о чём речь идёт, его в США обвинили в том, что он участвовал в пропагандисткой акции, лапшу народу навешали пропагандисты РФ.

Ну так Ваша ссылка, Вы теперь меня упрекаете в том, что я в это верю? Интересно однако у нас диалог строится. Сначала Вы меня убеждаете в верности информации, а позже спрашиваете, верю ли я в это? Да ещё и утверждаете что кто то лапши навешал. Однако?

А в импичмент Трампа, как верится?



[Исправлено: elektron, 18.05.2020 - 17:23]