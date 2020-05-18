alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3917





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8312

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:03 Цитата: drakon:

Редиска местная,

Ты хотел сказать из местного магазина.

Разные вещи.

Зять когда из дойчланд к нам приезжает,

Ну шашлычок понятно, так он укропом

Местным всегда восхищается,

Там нет такого говорит.

Без запаха и вкуса.