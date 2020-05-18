abaika95 Re: О распыливании бюджета на дорогу #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3932

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:09 Блин смех да и только))



Сначала распиарили Челябинский реактивный двигатель дизинфицирующий улицы)

Чудо дезинфекции по-челябински статья тут была

Теперь выясняется зря реактивный двигатель ставили,он в людей "бьёт")





Дэн ну ты бы хоть разобрался в вопросе у нас же не реактивные двигатели стоят а просто бочки) и в твоём посте непонятно,кто эти спецы которые обьесняют нецелесообразность дезинфекции и где ссылка на ВОЗ?) (Голосом Фрунзика Мкратчана)



И причем тут скрин с инсты где ты возмущен что Ахметов без маски?)