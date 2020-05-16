сайлау курманов Re: В Костанае зацвел каштан #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3763

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:07 На моём участке ни одно дерево не приживается, даже яблоня высохла снутри, кто говорит из-за оврага грунтовые воды очень рядом, или ph высокая, или то что сильно ветрено. И тут , о чудо! Соседская слива пустила корни по участку и выросла у меня. Кроме вишни ничего не растет,