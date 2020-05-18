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§ NG.kz
О распыливании бюджета на дорогу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38878
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.20 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее уже была заметка о целесообразности распыливания дезраствору на проезжую часть дороги... Аким области и аким города анонсировали мероприятия и фото на фоне техники . Вот,соседи с ссылкой на ВОЗ объясняют нецелесообразность данных деяний. Кто теперь ответит за разбазаривание бюджета страны?
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§ abaika95
Re: О распыливании бюджета на дорогу
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3932
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.05.20 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин смех да и только))

Сначала распиарили Челябинский реактивный двигатель дизинфицирующий улицы)
Чудо дезинфекции по-челябински статья тут была
Теперь выясняется зря реактивный двигатель ставили,он в людей "бьёт")


Дэн ну ты бы хоть разобрался в вопросе у нас же не реактивные двигатели стоят а просто бочки) и в твоём посте непонятно,кто эти спецы которые обьесняют нецелесообразность дезинфекции и где ссылка на ВОЗ?) (Голосом Фрунзика Мкратчана)

И причем тут скрин с инсты где ты возмущен что Ахметов без маски?)
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§ denfostr
Re: О распыливании бюджета на дорогу
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 229
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 18.05.20 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая разница в разливании и распыливания дезраствору на проезжую часть? Только в номинале валюты? У них в миллионах рублей,у нас в тенге? Фотка с Акимом для коллажа и бессмысленности его мероприятий,если сам не соблюдает мер безопасности.
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§ denfostr
Re: О распыливании бюджета на дорогу
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 229
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 18.05.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читайте на сайте ВОЗ.
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§ denfostr
Re: О распыливании бюджета на дорогу
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 229
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 18.05.20 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот,рекомендации воз
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