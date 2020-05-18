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§ NG.kz
Открыли сады – застрянем в грязи!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38878
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идёт бычок качается, вздыхает на ходу: «ох, досточка кончается и в грязь я упаду!» Родителям, которые повели сегодня детей из 9-го микрорайона в сады 8-го микрорайона впору перефразировать известный детский стишок. Спасибо подрядчикам, которые с ноября прошлого года превратили пешеходную дорожку, служившую лет 30, в полосу с препятствием.
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§ Тимур Гафуров
Открыли сады – застрянем в грязи!
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 520
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 18.05.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", сегодня эту дорожку отремонтировал подрядчик - "Астанаинжком".
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§ Козлов я
Открыли сады – застрянем в грязи!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1272
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.05.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется от постов Юджина больше пользы городу,чем от службы 109. ;-)
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§ elektron
Открыли сады – застрянем в грязи!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5013
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.05.20 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Мне кажется от постов Юджина больше пользы городу,чем от службы 109.

Пользы может и больше, вот качество оставляет желать... :-x
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§ yudjin
Re: Открыли сады – застрянем в грязи!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6593
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.05.20 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
сегодня эту дорожку отремонтировал подрядчик


И еще одно фото так называемого "ремонта"


Да, чтоб вам руководители Астанаинжком всю жизнь во дворе своего особнячка ходить по таким дорожкам...
Где бордюры? Где ровный асфальт, который вы уничтожили?
Я не прошу гранита и мрамора, сделайте так как было!
И про 5 сломленных берез я помню...и про обещание высадить там 25...
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§ Добринцофф
Re: Открыли сады – застрянем в грязи!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7303
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.05.20 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если когда нибудь захочу купить себе квартирку в скворечнике,то буду искать где нибудь в домах рядом с Юджином.
Всё таки здорово когда недалеко от тебя живёт человек который болеет за свой район и неустанно пишет письма во все инстанции.
Мне кажется тем кто даёт объявы о продаже жилья на "Крыша" или "ОЛХ"уже необходимо указывать ,что дом находиться недалеко от места проживания Юджина,ну а самый писк конечно же будет если прям в самом доме известного блогера.
Ведь в придачу с квартирой вы получаете один из лучших дворов Кустаная с новогодней елкой и горкой,весной вас ждёт масленица с угощениями и перетягиванием каната,а летом это цветущий сад,посаженный лично тов.Юджином.
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