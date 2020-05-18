Цитата: elektron:

Цитата из статьи: "Вслед за этим последовало разъяснение Госдепартамента о том, что медицинский груз был закуплен Соединенными Штатами." Ну раз закупили, то какие проблемы? В Италию было несколько ИЛ-ов отправлено, никто не жаловался.



Распиарили как безвозмездно оказываемую помощь. Тем более за любую направляемую гуманитарную помощь, более менее цивилизованные страны, не важно до или после, счёта не выставляют.