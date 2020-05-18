Добринцофф Re: Открыли сады – застрянем в грязи! #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7303

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:26 Если когда нибудь захочу купить себе квартирку в скворечнике,то буду искать где нибудь в домах рядом с Юджином.

Всё таки здорово когда недалеко от тебя живёт человек который болеет за свой район и неустанно пишет письма во все инстанции.

Мне кажется тем кто даёт объявы о продаже жилья на "Крыша" или "ОЛХ"уже необходимо указывать ,что дом находиться недалеко от места проживания Юджина,ну а самый писк конечно же будет если прям в самом доме известного блогера.

Ведь в придачу с квартирой вы получаете один из лучших дворов Кустаная с новогодней елкой и горкой,весной вас ждёт масленица с угощениями и перетягиванием каната,а летом это цветущий сад,посаженный лично тов.Юджином.