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Куратор темы: Обликоморале
Голосование: А вы тоже в тайне надеетесь что уже переболели в лёгкой форме и не заметили этого? 
Закончилось 03.05.2020 - 06:16:53
» Да
48 %		 48.08 % (25)
» Нет
25 %		 25.00 % (13)
» Вообще не верю в этот вирус
26 %		 26.92 % (14)
Всего проголосовало: 52

§ elektron
Коронавирус
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5011
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.05.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ага, счёт выставили

О каких счетах речь?
США как и Италии оказывали гуманитарную помощь. Или я что то пропустил. Поправьте.
А ИВЛ походу просто возвращают, те что не решились у себя использовать.
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§ Kairat stayer
Коронавирус
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Трамп лично зарабатывает на кризисе. Смотри посты выше.


Пусть зарабатывает, в аренду помещения сдаёт.
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§ Kairat stayer
Коронавирус
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
США как и Италии оказывали гуманитарную помощь. Или я что то пропустил. Поправьте.


Да пропустили, распиарили якобы гуманитарная помощь, затем для оплаты счёт выставили, на форуме отмечали ранее.
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§ Kairat stayer
Коронавирус
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
США как и Италии оказывали гуманитарную помощь. Или я что то пропустил. Поправьте.


Пожалуйста поправляю, РФ выставила США счёт на $660 000 за "гуманитарную помощь".

Подробнее здесь: https://www.svoboda.org/a/us-russia-medical-supplies/30588489.html
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§ Kairat stayer
Коронавирус
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А ИВЛ походу просто возвращают, те что не решились у себя использовать.


Счёт на 660 тысяч долларов был выставлен, при этом Правительство США жертвует 100 процентов стоимости вентиляторов, их пусковых компонентов и расходов на их доставку, которые составляют 4,7 миллиона долларов.
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§ elektron
Коронавирус
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5011
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.05.20 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Счёт на 660 тысяч долларов был выставлен

Цитата из статьи: "Вслед за этим последовало разъяснение Госдепартамента о том, что медицинский груз был закуплен Соединенными Штатами."
Ну раз закупили, то какие проблемы? В Италию было несколько ИЛ-ов отправлено, никто не жаловался. 8-)
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§ elektron
Коронавирус
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5011
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.05.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может это было причиной? Учитесь читать между строк! ;-)
Цитата: "Президент Трамп, поблагодаривший Россию за помощь, стал объектом критики в Соединенных Штатах. Его оппоненты заявили, что он способствовал проведению Кремлём пропагандистской акции." :lol:
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§ Kairat stayer
Коронавирус
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Цитата из статьи: "Вслед за этим последовало разъяснение Госдепартамента о том, что медицинский груз был закуплен Соединенными Штатами." Ну раз закупили, то какие проблемы? В Италию было несколько ИЛ-ов отправлено, никто не жаловался.


Распиарили как безвозмездно оказываемую помощь. Тем более за любую направляемую гуманитарную помощь, более менее цивилизованные страны, не важно до или после, счёта не выставляют.
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§ elektron
Коронавирус
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5011
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.05.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
более менее цивилизованные страны, не важно до или после, счёта не выставляют.

ВЫ в этом уверены, откуда инфа. Таксовать не приходилось? Я вроде в 352 достаточно ясно обрисовал. :-x
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§ Kairat stayer
Коронавирус
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Цитата: "Президент Трамп, поблагодаривший Россию за помощь, стал объектом критики в Соединенных Штатах. Его оппоненты заявили, что он способствовал проведению Кремлём пропагандистской акции."


Сами то поняли, о чём речь идёт, его в США обвинили в том, что он участвовал в пропагандисткой акции, лапшу народу навешали пропагандисты РФ.
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§ Kairat stayer
Коронавирус
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
ВЫ в этом уверены, откуда инфа. Таксовать не приходилось? Я вроде в 352 достаточно ясно обрисовал.


Ничего вы не обрисовали, за гуманитарку никто счёт не выставляет, фраза более-менее цивилизованные страны - это ирония с моей стороны.
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§ elektron
Коронавирус
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5011
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.05.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Сами то поняли, о чём речь идёт, его в США обвинили в том, что он участвовал в пропагандисткой акции, лапшу народу навешали пропагандисты РФ.

Ну так Ваша ссылка, Вы теперь меня упрекаете в том, что я в это верю? Интересно однако у нас диалог строится. Сначала Вы меня убеждаете в верности информации, а позже спрашиваете, верю ли я в это? Да ещё и утверждаете что кто то лапши навешал. Однако?
А в импичмент Трампа, как верится? 8-)

[Исправлено: elektron, 18.05.2020 - 17:23]
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§ Kairat stayer
Коронавирус
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А в импичмент Трампа, как верится?


Постоянно всякие разные обвинения предъявляют, посмотрим чем закончится. Тем более скоро в ноябре текущего года новые выборы, он-же баллотироваться будет, компания идёт.
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