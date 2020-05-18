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§ NG.kz
Открыли сады – застрянем в грязи!
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38878
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идёт бычок качается, вздыхает на ходу: «ох, досточка кончается и в грязь я упаду!» Родителям, которые повели сегодня детей из 9-го микрорайона в сады 8-го микрорайона впору перефразировать известный детский стишок. Спасибо подрядчикам, которые с ноября прошлого года превратили пешеходную дорожку, служившую лет 30, в полосу с препятствием.
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§ Тимур Гафуров
Открыли сады – застрянем в грязи!
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 520
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 18.05.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", сегодня эту дорожку отремонтировал подрядчик - "Астанаинжком".
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