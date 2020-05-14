dandiv Re: Ремонтный «пир» в режиме карантина #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 864

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:51 Недели две назад начали делать улицу Рабочая (от Абая до Алтынсарина), прошкрябали (выбрали грунт) и ... все - тишина. Также выбрали грунт по Рабочей от Алтынсарина в сторону Дулатова... может быть и дальше в сторону Баймаганбетова - с Алтынсарина не видно . На пересечении Рабочая Касымканова убрали водоразборную колонку - она да, мешалась, была прям на пересечении улиц, но работ по ее переносу пока не видно. Жителям у кого нет водопровода приходится идти за водой или на Алтынсарина или на Абая