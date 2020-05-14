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§ NG.kz
Ремонтный «пир» в режиме карантина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38878
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ремонт дорог в Костанайской области, несмотря на режим карантина, проводится по графику. В Костанае на нескольких участках начались реконструкции, средний и ямочный ремонты. Давно в работе и один из самых проблемных участков трассы республиканского значения - от Денисовки до станции Тобол. Чиновники уверяют, что денег на ремонт выделили больше, объемы работ увеличили, а подрядчики констатируют, что в карантине даже есть плюсы.
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§ Гога
Ремонтный «пир» в режиме карантина
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2523
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.05.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото №4 - не обвалится ли земля на рабочих??

[Исправлено: Гога, 14.05.2020 - 09:34]
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§ Гога
Re: Ремонтный «пир» в режиме карантина
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2523
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.05.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Согласно проекту, подрядчикам пришлось спилить 62 дерева, что очень возмутило горожан

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=722&storyid=26099#850836
---Вот на днях через двор проезжала.Повезли сажать дерево . Где такой аппарат , который лет 5 назад закупил акимат??
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§ Тот самый
Ремонтный «пир» в режиме карантина
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 702
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Молодёжной-Жастар-Арыстанбекова почему бы и ливневку не сделать сразу? Если все коммуникации меняете. Есть же коллектор возле Абая. Каждую весну и ливень течёт река по обочине от Берёзки и до Абая.

А вот фонари можно и старые оставить, с теплым светом. Моргающие светодиодные с мертвячим бледным светом как на Абая что-то уж совсем не нравятся.

[Исправлено: Тот самый, 14.05.2020 - 23:29]
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§ Тот самый
Ремонтный «пир» в режиме карантина
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 702
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Где такой аппарат , который лет 5 назад закупил акимат??


Недавно тоже его вспоминали. Пропал куда-то. А мог бы отлично озеленять город.
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§ Гога
Re: Ремонтный «пир» в режиме карантина
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2523
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.05.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

---Там ещё круче был аппарат !! Искать надо как-то.
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§ Убийца драконов
Re: Ремонтный «пир» в режиме карантина
Убийца драконов


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Сообщений: 143
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 15.05.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во дворах домов по Абая 10-12 меняют асфальт и бордюры, но акиматовская комиссия решила, что жителям домов не положена стоянка с торца дома 12, которая сейчас имеется в виде пустой земляной площадки. Сейчас ставят там бордюры, отсекая возможность заезда на площадку. В то же время аналогичную стоянку в прошлом году сделали у сеседнего дома по Абая 14. Где логика? Вот честное слово, хочется узнать у акиматовских ЖКХашников, чем они там думают?
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§ Козлов я
Ремонтный «пир» в режиме карантина
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1271
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.05.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ dandiv
Re: Ремонтный «пир» в режиме карантина
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 864
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 17.05.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недели две назад начали делать улицу Рабочая (от Абая до Алтынсарина), прошкрябали (выбрали грунт) и ... все - тишина. Также выбрали грунт по Рабочей от Алтынсарина в сторону Дулатова... может быть и дальше в сторону Баймаганбетова - с Алтынсарина не видно ;-). На пересечении Рабочая Касымканова убрали водоразборную колонку - она да, мешалась, была прям на пересечении улиц, но работ по ее переносу пока не видно. Жителям у кого нет водопровода приходится идти за водой или на Алтынсарина или на Абая
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§ Серый волк
Re: Ремонтный «пир» в режиме карантина
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11211
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.05.20 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое ощущение после просмотра фото, что прямо сейчас из-за угла доисторический птеродактиль вылететь должен. :lol:
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