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§ NG.kz
Как жить в селе, если перестали привозить воду?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38877
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, пишет вам житель Карасуского района, с.Павловское. Куда мы только не обращались нам обещали помочь но уже сколько времени прошло никакого ответа и помощи нет. А наша проблема - это питьевая вода.
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§ Козлов я
Re: Как жить в селе, если перестали привозить воду?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1271
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.05.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не думала, что живя в 21 веке в современной стране
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§ юля елиссева
Re: Как жить в селе, если перестали привозить воду?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1557
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 18.05.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вопрос, а за кого вы голосовали на выборах? За стабильность? Вот она стабильность..
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§ Сергей_я
Как жить в селе, если перестали привозить воду?
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2914
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.05.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
вопрос, а за кого вы голосовали на выборах? За стабильность? Вот она стабильность..

Не смешите, спектакль который у нас проводят к реальным выборам никого отношения никогда и не имел.
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§ drakon
Re: Как жить в селе, если перестали привозить воду?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19214
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.05.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Как жить в селе, если перестали привозить воду?

А к нам - привозят. Минеральную...
:lol: :oops: ;-)
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§ Kairat stayer
Re: Как жить в селе, если перестали привозить воду?
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, не знал, что там питьевую воду привозят. Получается в этом безводном населённом пункте ранее товарищ работал Валерий Корнилов, земляк мой из Тимофеевки Аулиекольского района. Несколько лет тому назад, родственнику тоже с Тимофеевки, предложили работу с переездом в г.Калининград. У родственника здесь семья, дети и внуки, в общем не поехал туда. В свою очередь он, со слов предложил Валере туда переехать и работать, последний долго не думая сразу-же на самолёте туда рванул, в конечном результате до настоящего времени там работает. При этом с Валерой год тому назад беседовал, сказал всё отлично, зерновыми культурами занимается.
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