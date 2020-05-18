/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Начались доклинические испытания казахстанской вакцины против коронавируса		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Начались доклинические испытания казахстанской вакцины против коронавируса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38877
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инактивированную вакцину разработали сотрудники НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН. По данным ведомства, ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана.
Читать новость

§ юля елиссева
Re: Начались доклинические испытания казахстанской вакцины...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1557
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 18.05.20 - 14:23
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ директор пляжа
Re: Начались доклинические испытания казахстанской вакцины...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 424
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 18.05.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"казахстанские ученые" - красивая картинка на рабочем столе)
что-то подсказывает что это будет уже готовая полученная пресловутая вакцина от ВОЗ от которой у всех такая паника..
особое внимание привлекает - должность Ученых сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета НАУКИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ..
страшно очень страшно..
Профайл

§ abaika95
Re: Начались доклинические испытания казахстанской вакцины...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3932
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.05.20 - 14:57
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ electro
Re: Начались доклинические испытания казахстанской вакцины...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 18.05.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по красноте, люди в том же русле, что и я...
Профайл

* nmv85
Re: Начались доклинические испытания казахстанской вакцины...
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 18.05.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Е-маёёёёёёёёёёёёёёё "казахстанская" NO COMMENT!!!!
Профайл

§ Козлов я
Начались доклинические испытания казахстанской вакцины против коронавируса
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1271
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.05.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

* maxsaf
Re: Начались доклинические испытания казахстанской вакцины...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6622
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я - верю. И только попробуйте кто-нибудь оскорбить мои чувства ;-) :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 58
Пользователей: 1
Всего: 59

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 48 Queries | 60 Files Loaded: 535.55 Ko | Raw HTML: 59.61 Ko -
^ Наверх