Сергей_я Re: Как слухи о новой вспышке COVID-19 в Китае повлияют на курс... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2914

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:39 Цитата: electro:

но нам не выгодно чтобы айфон стоил 1000 ТЕНГЕ, он должен стоить 1000 долларов (430000 тенге). Ну не дебилы?

Нет не дебилы. При курсе 1 к 1 долларовые миллионеры превратятся в пыль в этой стране. Был бы смысл если б страна хранила все свои сбережения в своей валюте, а она их хранит в евро/долларах, чем выше курс тем богаче страна. Но к сожалению тем беднее народ.