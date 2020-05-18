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§ NG.kz
Как слухи о новой вспышке COVID-19 в Китае повлияют на курс тенге - экономисты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38877
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Олжас Тулеуов и Арман Бейсембаев рассказали, что происходит сейчас с курсом доллара в Казахстане и какие факторы влияют на укрепление тенге, которое мы наблюдаем в последние дни. Также специалисты спрогнозировали курс доллара на текущую неделю.
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§ electro
Re: Как слухи о новой вспышке COVID-19 в Китае повлияют на курс...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 18.05.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
могут стать слухи о новой вспышке коронавируса Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38672?1589793656

:lol: :lol: :lol:
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§ Сергей kst
Re: Как слухи о новой вспышке COVID-19 в Китае повлияют на курс...
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 18.05.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два министра финансов,в разное время(один сменивший другого)обещали стабильность ,уверенно давая интервью.Все случилось с точностью до наоборот.Министры!
У предсказателей разные методы-кто на кофейной гуще ,кто на картах,кто смотрит в стеклянный шар.А финансовые предсказатели Тлеуов и Бейсембаев- на вспышке covid 19 в Китае.
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§ electro
Re: Как слухи о новой вспышке COVID-19 в Китае повлияют на курс...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 18.05.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстану невыгодно сильное укрепление тенге по отношению к доллару. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38672

:lol: :lol: :lol:
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§ electro
Re: Как слухи о новой вспышке COVID-19 в Китае повлияют на курс...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 18.05.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если в итоге тенге укрепится до курса 1 к 1.

но нам не выгодно чтобы айфон стоил 1000 ТЕНГЕ, он должен стоить 1000 долларов (430000 тенге). Ну не дебилы?
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§ Сергей_я
Re: Как слухи о новой вспышке COVID-19 в Китае повлияют на курс...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2914
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.05.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
но нам не выгодно чтобы айфон стоил 1000 ТЕНГЕ, он должен стоить 1000 долларов (430000 тенге). Ну не дебилы?

Нет не дебилы. При курсе 1 к 1 долларовые миллионеры превратятся в пыль в этой стране. Был бы смысл если б страна хранила все свои сбережения в своей валюте, а она их хранит в евро/долларах, чем выше курс тем богаче страна. Но к сожалению тем беднее народ.
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