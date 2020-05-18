Kairat stayer Re: Как жить в селе, если перестали привозить воду? #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1864

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:46 Да уж, не знал, что там питьевую воду привозят. Получается в этом безводном населённом пункте ранее товарищ работал Валерий Корнилов, земляк мой из Тимофеевки Аулиекольского района. Несколько лет тому назад, родственнику тоже с Тимофеевки, предложили работу с переездом в г.Калининград. У родственника здесь семья, дети и внуки, в общем не поехал туда. В свою очередь он, со слов предложил Валере туда переехать и работать, последний долго не думая сразу-же на самолёте туда рванул, в конечном результате до настоящего времени там работает. При этом с Валерой год тому назад беседовал, сказал всё отлично, зерновыми культурами занимается.