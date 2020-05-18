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§ NG.kz
Общежитие медицинского колледжа будет построено вопреки здравому смыслу?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38873
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский медицинский колледж пожалуй один из самых заметных и востребованных в Костанайской области учебных заведений с богатой историей. При дефиците медицинских кадров, никто не станет отрицать его важность и необходимость расширения.
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§ peshexod
Re: Общежитие медицинского колледжа будет построено вопреки...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3483
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 18.05.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* Тимур Гафуров
Re: Общежитие медицинского колледжа будет построено вопреки...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 519
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 18.05.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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