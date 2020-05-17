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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 261 из 261«1...259260261
Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7387
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.05.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пенсию добавили...аааа

Теперь запануешь? В кукси будешь мясо добавлять? 8-)
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7387
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.05.20 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Че

Ну кто же знал что ты три дня бездельничаешь. Надо было маякнуть. Я сам правда на рыбалку собрался с бухты-барахты. Так всё достало. :lol:
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1778
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.05.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


Из сообщения о пенсиях в ФРГ сделала два вывода:
1.3,45 и 4,20 % у них считается "существенным" повышением (сравните, в РК с апреля на 10%)
2. Дискриминация восточных немцев признаётся и в самой Германии. Цитата:"Восточные пенсии, таким образом, приближаются к уровню западных"
:-)
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1778
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.05.20 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

У тебя на площадке две одинокие красавицы проживают. почему не встретились два одиночества? Чё ушами хлопал?:-)
Или, как Буриданов осёл, не мог выбрать? :lol:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4732
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.05.20 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну скидывай,заценим окрошку по ГДРовски :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19213
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.05.20 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
,заценим окрошку по ГДРовски

Окрошка, на минеральной воде.

Редиска местная, 36 центов, зу пучок... :lol: :oops: ;-)
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6619
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.05.20 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нифига Дракоша форумчан закармливает, шмат мяса докинул, там калорий - ужас. Как теперь люди спать пойдут? :lol:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6619
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.05.20 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
У тебя на площадке две одинокие красавицы проживают. почему не встретились два одиночества? Чё ушами хлопал? Или, как Буриданов осёл, не мог выбрать?

Он поди не стал рисковать и выбрал обоих :lol:
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1778
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.05.20 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
выбрал обоих




Тогда молодец он, "головка забубённая"! ;-)
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4732
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.05.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Окрошка, на минеральной воде.

добротная.
Молодец!
Мясо однако жирновато :lol: :-P
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§ Сыкымы
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1165
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 17.05.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
в РК с апреля на 10%

С чего это? Обещать не значит выполнить. Подняли только на 5%.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7387
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.05.20 - 06:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


Банку для натюрморта поставил понятно.
А зачем герметик на обеденном столе? :hmm:
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1269
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.05.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А зачем герметик на обеденном столе?

Это Коррега для окрошки... :-)
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7387
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.05.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Это Коррега для окрошки..

Шта? :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19213
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.05.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Банку для натюрморта поставил понятно.

Цитата:
Козлов я:
Это Коррега для окрошки...

Это Хрен, к мясу.

Русский и немецкий... :lol: :oops: ;-)
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