maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #11092





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6619

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:43 Цитата: Обликоморале:

Вот как объяснить иностранцу, что редиска у нас не производится в промышленных масштабах.

У вас много чего не производится в промышленных масштабах, но при этом очень даже потребляется в промышленных масштабах, но само собой, втридорога. Может пора начать производить, редиску, например?



[Исправлено: maxsaf, 18.05.2020 - 11:44]