таноми52 Re: Труженикам тыла 6000 тенге, а Ахметжану Есимову со званием... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1778

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:24 Вот это звание - "Еңбек ері" -в условиях капитализма вообще вызывает только недоумение.

В Положении о звании Героя соц. труда читаем:"«Звание Героя Социалистического Труда является высшей степенью отличия в области хозяйственного и культурного строительства и присваивается лицам, которые своей особо выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных открытий и технических изобретений проявили исключительные заслуги перед государством, содействовали подъёму народного хозяйства, культуры, науки, росту могущества и славы СССР».

И эти люди действительно содействовали "росту могущества и славы СССР". И человек труда (пролетарий) был тогда на первом месте.

А при нынешнем положении кто, в основном, будет получать такие звания?

Неужели капиталист подаст просьбу о присвоении звания своему работнику за то, что тот своим усиленным трудом его всё больше обогащает?

Более вероятно, что власть будет награждать своих чиновников, причём, навряд ли заслуженно. Что мы уже и видим на нынешних примерах

А