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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1778
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.05.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не понял, что не так ?


Не обижайтесь! Моё уважение к Вам не изменилось. Просто маленькое критическое замечание, на которое можно и не реагировать :-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6619
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Замените мысленно "дык" на "ну так", перечитайте фразу целиком, если и после этого останутся вопросы - обращайтесь. :-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7384
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.05.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не обижайтесь!

И не думал...
Цитата:
таноми52:
Моё уважение к Вам не изменилось.

Спасибо...
Цитата:
таноми52:
Просто маленькое критическое замечание, на которое можно и не реагировать

Есть грех - реагировать
8-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6619
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Бутч и Макс ещё и ветку про вечную жизнь открыли) а там я вообще ничего не понимаю)

В ваш искусственный интеллект не заложено программой обсуждать другой искусственный интеллект?))) Так и знал, что вы - система мониторинга интернета министра Абаева :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7384
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.05.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
"дык" на "ну так"

Ничяво в корне не меняет.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6619
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ничяво в корне не меняет.

Само собой, смысл остается прежним.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6619
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот как объяснить иностранцу, что редиска у нас не производится в промышленных масштабах.

У вас много чего не производится в промышленных масштабах, но при этом очень даже потребляется в промышленных масштабах, но само собой, втридорога. Может пора начать производить, редиску, например?

[Исправлено: maxsaf, 18.05.2020 - 11:44]
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