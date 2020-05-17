Цитата: Butch:

Тьфу!!!

Пилюватся в обществе это моветон.

Цитата: Butch:

Ёперный театр

А ещё в театр ходишь. Эхъ.

Цитата: Butch:

а я ещё дискутировать с тобой пытался.

Попытка не пытка. Если что-то не получается, можно продолжать пытаться.

Цитата: Butch:

жратва???

Называть окрошку жратвой, странно. Хотя я уже ничему не удивляюсь. Культура еды не каждому дана. Но это тоже неважно. Там суть чуть-чуть дальше пошла. Цена редиски и её последствия в условиях рыночных отношений на фоне кризиса.

