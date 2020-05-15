Цитата: Обликоморале:

Кому биологическая война, а кому мать родна (цы)

В то время когда даже не особо богатые страны помогают другим,

"Человек" с капиталом никогда не будет думать о проблемах других.

Его главная цель - преумножение имущества. Америка вперёд!