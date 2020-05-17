таноми52 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3903





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1776

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:02 Цитата: drakon:





Из сообщения о пенсиях в ФРГ сделала два вывода:

1.3,45 и 4,20 % у них считается "существенным" повышением (сравните, в РК с апреля на 10%)

2. Дискриминация восточных немцев признаётся и в самой Германии. Цитата:"Восточные пенсии, таким образом, приближаются к уровню западных"

Из сообщения о пенсиях в ФРГ сделала два вывода:1.3,45 и 4,20 % у них считается "существенным" повышением (сравните, в РК с апреля на 10%)2. Дискриминация восточных немцев признаётся и в самой Германии. Цитата:"Восточные пенсии, таким образом, приближаются к уровню западных"