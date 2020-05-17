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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1266
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.05.20 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Тема из тем - жратва???

Да,действительно. Давайте перейдем к флористике.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7379
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.05.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Тьфу!!!

Пилюватся в обществе это моветон. :-x
Цитата:
Butch:
Ёперный театр

А ещё в театр ходишь. Эхъ.
Цитата:
Butch:
а я ещё дискутировать с тобой пытался.

Попытка не пытка. Если что-то не получается, можно продолжать пытаться.
Цитата:
Butch:
жратва???

Называть окрошку жратвой, странно. Хотя я уже ничему не удивляюсь. Культура еды не каждому дана. Но это тоже неважно. Там суть чуть-чуть дальше пошла. Цена редиски и её последствия в условиях рыночных отношений на фоне кризиса.
:lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6615
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.05.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Цена редиски и её последствия в условиях рыночных отношений на фоне кризиса.

Дык Бутч вам который месяц пытается обьяснить, что цена редиски напрямую зависит от страха перед коронавирусом)))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6615
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.05.20 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Где от вас находится ближайшая действующая теплица, сколько тонн редиски она производит?))
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


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Сообщений: 7301
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.05.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Цена редиски и её последствия в условиях рыночных отношений на фоне кризиса.

Несмотря на мировой финансовый кризис,обвал тенге к доллару,подешевевшую нефть и пандемию коронавируса,цена на редиску стабильна.На сегодняшний день примерно 250тнг в рознице.
В это же время год назад редиска стоила также.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4732
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.05.20 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Милок,а не подскажите почему на витамины(фрукты)цена такая ?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7379
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.05.20 - 06:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Может это в славном граде Тобыле и так, но по сведениям блогера Алекса в областном центре цена другая. А нет ли тут дискриминации кустанайских горожан? :-x
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7379
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.05.20 - 06:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Дык

Быг-мык тык-пык?
Такие объяснения мну не понимает.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7379
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.05.20 - 06:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
сколько тонн редиски

Вот как объяснить иностранцу, что редиска у нас не производится в промышленных масштабах.

:hmm:
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