alex_60 Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8309

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:59 Нормально все.

Автобусы поедут.

Сколько будет на остановке.

Всё уедут не сомневаюсь.

У нас не город, где в автобусах давка.

Базары, типа бутики, позже открываются.

Давку я помню когда дизельный Начинал.

В годах восьмитесятых девяностых.

Производство было.

Вот тогда по утрам и вечерам была давка.

Рабочие, инженеры, ехали с работы и на работу. Никто не парился.