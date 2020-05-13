/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 260 из 260«1...258259260
Куратор темы: drakon
§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1266
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.05.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ОМа нет на форуме. Наверное - выехал...

Второй день свадьбы... :lol:
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19210
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.05.20 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, смотрю, ОМ - уже приехал.

Номер, блатной,ла и адрес, я
свой тут оставлял... :lol: :oops:
Профайл

§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1266
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.05.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, он сейчас на другом ездит...
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19210
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.05.20 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Не, он сейчас на другом ездит...

Если судить по госсномеру, то ОМ, сейчас
находится в Польше... :lol: :oops:
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19210
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.05.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Белая Сирень.

Уже - отцветает. Жаль... :lol: :oops: :-(
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19210
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.05.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такие томаты, вчера увидел в магазе.

Как сорт называется? Никто наверное не
знает, кроме Л.Пикельной... :lol: :oops:
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8309
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Как сорт называется


таких ребристых, много сортов. и разных цветов.
у вас же овощи из испании, франции, то
например 'Beauty Lottringa Red'- лотарингская красавица.
у нас есть сорт Грибное лукошко, вид такой же.
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7369
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.05.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
drakon: ОМа нет на форуме. Наверное - выехал... Второй день свадьбы...


Мимо братцы. Карантин закончился, посты открыли, ездил на рыбалку...
ну и улов чутка
Профайл

§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6607
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Класс)
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19210
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.05.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ну и улов чутка

Цитата:
maxsaf:
Класс)

Браконьерство - это... :lol: ;-)
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7369
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.05.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Браконьерство - это

Ниразу. Всё на удочку и в разрешенные сроки. Тут тебе не там. :-P
Профайл

§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1266
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.05.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Тут тебе не там.
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19210
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.05.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Окрошку - приготовили.До обела ещё
один час. Осталось мясо - пожарить... :lol: :oops: ;-)
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19210
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.05.20 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Пойдука, пообедаю... :lol: ;-)
Профайл

§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9430
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.05.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Че меня не взял на рыбалку. Я как раз дома три дня сидел, бездельничал.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 260 из 260«1...258259260
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 72
Пользователей: 1
Всего: 73

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 44 Queries | 60 Files Loaded: 535.55 Ko | Raw HTML: 84.53 Ko -
^ Наверх