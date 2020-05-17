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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Победа и мы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38870
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.05.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И у нас, и в России окружают вниманием (совершенно заслуженным) редеющие горстки долгожителей-ветеранов и при этом фактически топчутся на памяти десятков миллионов. Топчутся, не просто играя с памятниками и словами, но и стирая следы конкретных дел тех, кто сражался.
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§ сайлау курманов
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Победа и мы
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3760
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.05.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот все думаю, если всё разворованые деньги были вложены в экономику, смогла бы страна стать передовой державой во всех смыслах этого слова, наверное и люди были бы другими...
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§ таноми52
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Победа и мы
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1772
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.05.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Топчутся, не просто играя с памятниками и словами, перемешивая героев и еще вчерашних антигероев, но и стирая следы конкретных дел тех, кто сражался, строил исчезнувшие ныне комбинаты и заводы, создавал и крепил ...

Источник: https://www.ng.kz/mod...

А чего ждать от капитализма? Воспевания того, чего достигли при социализме?
Скоро окончательно закрепится расслоение обшества на классы и пожнём то, что посеяли
Но "пепел Клааса" ещё стучит в сердца
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§ abaika95
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Победа и мы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.05.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непонятно что хотел в итоге донести автор
Официоз он для того и официоз потомучто государство не может проводить день победы или другие праздники в формате веселой вечеринки, да может кого-то бесят официальные речи, плакаты и напыщенность события но без этого никуда,даже бессмертный полк был изначально в России народным движением в одном из городов (вроде в Томске первый) но затем государство в целях распространения взяло это дело в свои руки и теперь бессмертным полком ходят по всему миру,плохо это?


Что ветеранов войны почитают больше чем первостроителей и героев труда с одной стороны понятно а с другой нет, ну давайте в честь каждой категории будем праздники устраивать,ветераны локальных конфликтов где были наши люди от Кореи до Анголы,ветераны Афганцы,ветераны чернобыльцы, в честь тех кто на атомных подводных лодках служил а чем не подвиг? Пострадавшие семипалатинцы, участники помощи по разгребанию завалов Спитака и Ленинакана тоже подвиг, у нас за историю столько народных подвигов и жертв было что всех не упомнишь и скорбеть и вспоминать нам их в совокупности целый год и там по новой
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§ dvb
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Победа и мы
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 174
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 17.05.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Я вот все думаю, если всё разворованые деньги были вложены в экономику, смогла бы страна стать передовой державой во всех смыслах этого слова, наверное и люди были бы другими...


Спорный в многом вопрос. Деньги ведь можно не просто своровать, но и вложить в какие-либо проекты, которые просто не заработают и эти деньги уйдут в песок. На мой взгляд основная проблема этой страны - это огромный отток за рубеж квалифицированных кадров в 90-е и уже вполне себе осознанное ограничение деятельности оставшихся спецов по языковым и прочим придуманным властью мотивам. Я, конечно, русскоязычных имею в виду, все, помнящие советские времена, хорошо знают, что именно они были основным костяком управленцев и ИТР. Приведенные же НАНом им на смену выпускники аульных школ и таких же местных вузов, в основной массе своей и так были слабы как спецы, так в придачу еще и старшее поколение этих спецов, у которых они могли учиться, было очень сильно удалено из этого процесса. И в результате имеем огромное количество псевдопрофессионалов, которым в работе, в первую очередь, ближе мздоимство, чем профессиональный рост, ибо его подпирает длинный ряд таких же, как и они, жаждущих этой кормушки. Прекрасно понимая, что век чиновника на подобной хлебной позиции короток, то и во главу угла ими сейчас ставится в первую очередь личное обогащение а не эффективное управление.
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§ таноми52
Юрий БОНДАРЕНКО: Победа и мы
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1772
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.05.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Деньги ведь можно не просто своровать, но и вложить в какие-либо проекты, которые просто не заработают и эти деньги уйдут в песок.


И таких примеров множество: имиджевые мероприятия, заводы по производству "планшетов, вертолётов...", завезённые на племя животные, из которых адаптируются только 30% и т.п.
Не только воровство, но и некомпетентность, которая тормозит развитие страны

[Исправлено: таноми52, 17.05.2020 - 16:34]
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