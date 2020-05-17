Цитата: сайлау курманов:

Я вот все думаю, если всё разворованые деньги были вложены в экономику, смогла бы страна стать передовой державой во всех смыслах этого слова, наверное и люди были бы другими...



Спорный в многом вопрос. Деньги ведь можно не просто своровать, но и вложить в какие-либо проекты, которые просто не заработают и эти деньги уйдут в песок. На мой взгляд основная проблема этой страны - это огромный отток за рубеж квалифицированных кадров в 90-е и уже вполне себе осознанное ограничение деятельности оставшихся спецов по языковым и прочим придуманным властью мотивам. Я, конечно, русскоязычных имею в виду, все, помнящие советские времена, хорошо знают, что именно они были основным костяком управленцев и ИТР. Приведенные же НАНом им на смену выпускники аульных школ и таких же местных вузов, в основной массе своей и так были слабы как спецы, так в придачу еще и старшее поколение этих спецов, у которых они могли учиться, было очень сильно удалено из этого процесса. И в результате имеем огромное количество псевдопрофессионалов, которым в работе, в первую очередь, ближе мздоимство, чем профессиональный рост, ибо его подпирает длинный ряд таких же, как и они, жаждущих этой кормушки. Прекрасно понимая, что век чиновника на подобной хлебной позиции короток, то и во главу угла ими сейчас ставится в первую очередь личное обогащение а не эффективное управление.